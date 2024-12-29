منشار مدرس الفيزياء وحكاية الطفل يوسف.. جرائم هزت الرأي العام بالدقهلية في 2024 (صور)

طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت محافظة الدقهلية خلال عام 2024 سلسلة من الجرائم البشعة التي أثارت صدمة واسعة في المجتمع. وتنوعت القضايا بين جرائم قتل مروعة وحوادث طرق أودت بحياة العشرات، كان أبرزها قضية مدرس الفيزياء الذي شطر طالباً إلى أجزاء، وحادثة طريق (المطرية - بورسعيد) التي راح ضحيتها العديد من العمال.

مدرس فيزياء يشطر طالبًا

في فبراير 2024، عُثر على الجزء العلوي لجثمان طالب ثانوي يُدعى "إيهاب أشرف عبدالعزيز" مشطورًا وبلا رأس ملقى إلى جانب مصرف بين قريتي 7 ثابت و22 النقعة بنطاق مركز الستاموني.

التحقيقات حينها كشفت أن مدرس الفيزياء الخاص الذي كان الطالب يتلقى لديه دروسه هو مرتكب الجريمة، الذي اختطفه طلبًا لفدية يسدد بها ديونه المتراكمة بسبب إدمانه لعبة القمار الإلكتروني.

بعد قتله للطالب، شطر المدرس جسد المراهق إلى أجزاء. وقد قضت المحكمة بإعدام المتهم، ولا يزال الاستئناف قائمًا.

جريمة قتل طفل كشفتها "زلة لسان"

في أواخر 2023، عُثر على جثة الطفل يوسف جودة في مياه بحر يسري بمركز بلقاس، وأغلقت القضية على أنها انتحار نتيجة مشكلات أسرية.

لكن خلال 2024، قادت زلة لسان من المتهمة "رنا. م" إلى كشف الحقيقة. تبين أن الطفل أُلقي حيًا في المياه بعد فشل ثلاثة متهمين في الحصول على فدية.

المحكمة قضت بإعدام اثنين منهم وسجن الثالثة بالمؤبد، ولا تزال القضية قيد الاستئناف.

طريق (المطرية - بورسعيد) يحصد 14 ضحية

في نوفمبر 2024، شهد طريق (المطرية - بورسعيد) حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأتوبيس عمال، ما أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين.

الحادث دفع محافظة الدقهلية لاتخاذ إجراءات وقائية منها وضع كتل خرسانية ومطبات صناعية لمنع مرور النقل الثقيل.

مقتل شاب بسبب خلاف على كلب

قبل نهاية عام 2024، شهدت مدينة نبروه جريمة قتل مروعة، حيث لقي شاب يُدعى "محمد إسماعيل الإمبابي" مقتله بطعنات على يد أربعة متهمين خلال مشاجرة بسبب خلاف سابق حول شراء كلب.

البداية كانت بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بوفاة شاب بعد تلقيه طعنات متفرقة بالجسم خلال مشاجرة مع آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب يُدعى محمد إسماعيل الإمبابي، 25 سنة، مقيم بنبروه، وذلك بعد تلقيه طعنات متفرقة في البطن والصدر.

كشفت التحريات الأولية وجود خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين: "فتحي ط.ب، وعمر ف.ط.ب.، وخالد ف.ط.ب.، وطلعت م.ط."، بسبب شراء كلب، وأثناء لقائه المتهمين يوم الواقعة نشبت بينهم مشاجرة، وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض وفروا هاربين.