غرق 16 فتاة بمعدية أبوغالب وحوادث مروعة تهز المنوفية في 2024 -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت محافظة المنوفية خلال عام 2024، مجموعة من الأحداث الحزينة التي شغلت الرأي العام.

معدية أبو غالب

تأتى فى مقدمة هذه الأحداث، واقعة أليمة في 21 مايو الماضي، حيث استيقظ أهالي قريتي سنتريس والقناطرين بأشمون على وقع مُفجع، إثر غرق ميكروباص في مياه الرياح المنوفي بعد سقوطها من أعلى معدية أبو غالب بنطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن مصرع 16 فتاة، كانوا في طريقهم للعمل صباحًا في إحدى مزارع الفواكة.

سيارة طائشة تقتل أب وبناته

كما حزنت محافظة المنوفية بأكملها على رجل وابنتيه في بداية شهر أغسطس، بعدما صدمهم شاب طائش كان يقود سيارة مُسرعة طرحت الثلاثة في الهواء في شارع باريس أحد أشهر شوارع مدينة شبين الكوم، وسرعان ما هرب من موقع الحادث، وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية الراهب بعد تداول الخبر الآليم، وشيعوا جثامين الضحايا تباعًا.

لغز مقتل "مناع"

وفي واقعة مروعة هزت محافظة المنوفية، عثر الأهالي على جثة شاب "مناع" داخل سيارته متوقفة على الطريق الإقليمي بين قريتي جريس ومؤنسة بمركز أشمون، وتبين أن الضحية تعرض لعدة طعنات أودت بحياته، وتوصلت وحدة مباحث أشمون إلى أن وراء الجريمة 4 شباب بينهم فتاة 16 عامًا، طلبت من الضحية ركوب السيارة لتوصيلها من كارتة الخطاطبة إلى قريتها منشأة جريس، واصطحبت قريب لها معها، وفور وصولهم للمكان المحدد ونزولهم ظهر شابين وهجما على قائد السيارة وطالبوه بإخراج ما لديه من نقود، ونشبت مشادة كلامية دفعت الشابين لخنقه بإيشارب تحصلوا عليه من الفتاة، ثم طعنوه بسلاح أبيض ولاذو بالفرار من المكان.

مصرع فتاة أمام قاعة أفراح

وفي مطلع شهر ديسمبر الجاري، لقيت فتاة 23 عامًا مصرعها، أمام إحدى قاعات الأفراح أثناء حضورها حفل زفاف بمركز شبين الكوم، بعدما صدمتها سيارة مُسرعة وهربت من موقع الحادث تاركة المُصابة في حالة نزيف شديد، وتبين أن الفتاة تُدعى "هايدي.م.ا" من قرية المصيلحة بشبين الكوم، حاصلة على بكالوريوس الطفولة المبكرة وكانت تدير مشروعًا خاص بها كحضانة للأطفال، فوجئت بشاب يقود سيارة بطريقة متهورة وصدمها مباشرة ولاذ بالفرار من موقع الحادث.