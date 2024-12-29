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جامعة المنيا تشارك في مبادرة "اتحضر للأخضر" بزراعة شجرة باسمها -صور

10:36 ص الأحد 29 ديسمبر 2024
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    جامعة المنيا تشارك في مبادرة اتحضر للأخضر بزراعة شجرة باسمها (1)
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المنيا-جمال محمد:

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بزراعة وغرس شجرة باسم جامعة المنيا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، على هامش مشاركته في مؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي" المنعقد بجامعة سوهاج بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية وأمناء المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة، والجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب.

كما قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات بزراعة وغرس 60 شجرة مثمرة باسم الجامعات المصرية، وعلى رأسها زراعة شجرة باسم وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة والجامعات المصرية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل"، لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تهدف إلى نشر الوعي البيئي في مصر، كأحد أدوات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونشر ثقافة التحول الأخضر، اتساقًا مع جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

عصام فرحات جامعة المنيا مبادرة اتحضر للأخضر جامعة سوهاج أيمن عاشور وزير التعليم العالي
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