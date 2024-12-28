محافظ المنيا يتابع محاكاة افتراضية لإخلاء مدرسة في مواجهة وقوع زلزال

15 يومًا في غيبوبة.. خطأ طبي يهدد حياة سيدة بالمنوفية بعد تركيب لولب

المنيا-جمال محمد:

نفذت محافظة المنيا تدريبًا عمليًا (محاكاة افتراضية) لسيناريو إخلاء مدرسة المنيا الإعدادية الحديثة بنات عقب وقوع زلزال وحدوث اندلاع حريق بمعمل المدرسة، بالتعاون بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومديرية الصحة وهيئة الإسعاف والحماية المدنية ومديرية التضامن والهلال الأحمر المصرى وشركة الكهرباء.

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أن ذلك يأتي فى إطار خطة المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف والأزمات الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة أي أزمات حال وقوعها ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات للتعامل مع الأزمات والطوارئ، موجهاً الشكر لكافة الهيئات المنفذة للتدريب العملى وجميع المشاركين وسرعة استجاباتهم ومهاراتهم في التعامل مع الحوادث والأزمات حال وقوعها.

وأشار محمد زيدان مدير ادارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة أن التجربة تهدف إلى إجراء محاكاة دقيقة لأي أحداث أو مواقف طارئة، وتم تدريب الطالبات والمعلمين وجميع العاملين على كيفية التصرف السريع والمنظم فى حالة التعرض لأزمات أو كوارث وخطة الإخلاء السليم حفاظاً على سلامة المتواجدين فى المكان بالإضافة إلى رفع الوعى لديهم بكيفية مواجهة الموقف بهدوء ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت مشيرة إلى أن الاستعداد المسبق لأي أزمة يؤدي إلى حسن التعامل معها والحد من تداعياتها.