تموين الشرقية: افتتاح سوق اليوم الواحد غدًا في الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، عن إقامة سوق اليوم الواحد غدا الأحد، بناحية الصيادين بجوار مسجد بحر مشتول بالزقازيق بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات القطاع الخاص وكبار التجار وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني بتخفيضات 30%.

أوضحت مديرية التموين أن السوق يتم توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تنافسية ومخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، كما سيتم توفير كافة السلع الزيوت، السمن بكافة أنواعها ، الخضروات، الفاكهة بكافة أنواعها، اللحوم الطازجة والمجمدة، الألبان ومنتجاتها والمشروبات بكافة انواعها والمنظفات.

من جانبها دعت مديرية تموين الشرقية جميع المواطنين للإقبال علي السوق للحصول على احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والاستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية.