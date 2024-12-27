خروج 6 مصابين من المستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية لضحايا حادث صحراوى المنيا

المنيا- جمال محمد:

توجه الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إلى مركز مغاغة لمتابعة تداعيات حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربى، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين .

كانت غرفة عمليات المحافظة، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الغربى أعلى نفق قرية برطباط بالقرب من مدخل مدينة مغاغة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

وأكد نائب المحافظ تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والاسعافات اللازمة لجميع المصابين، وخروج 6 مصابين وتحويل اثنين آخرين لمستشفى الجامعة، وتلقى 4 مصابين للعلاج، مشيراً إلى أن حالتهم جميعاً مستقرة، وأن جثامين المتوفين الثلاثة سيتم تسليمها لذويهم عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة .

من جانبه، أكد هاني الجويلي رئيس مركز مغاغة، إعادة حركة سير المركبات إلى طبيعتها بالطريق الصحراوى الغربى بعد إزالة الآثار الناجمة عن الحادث.

يذكر أن قائمة المتوفين ضمت: إبراهيم زكي حلمي، 65 سنة، واثنين آخرين مجهولي الاسم والعنوان.

وأصيب كل من: مصطفي عثمان عمر، 42 سنة، محمد عباس علي، 42 سنة، أحمد محمد علي، 43 سنة، أحمد صلاح الدين المعتمد، 31 سنة، كيرلس أشرف ساويرس، 31 سنة، وفادي فنجري إسحاق، 12 سنة، وطه عبدالغفار محمد، 46 سنة، أشرف أبوزيد إبراهيم، 40 سنة، علاء حسين محمد، 35 سنة، هبه حسين الأنور، 20 سنة، كراس فنجري إسحاق، 5 سنوات، ومجهول الاسم والعنوان.



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