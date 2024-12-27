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صقيع وأمطار.. موجة طقس سيئ تضرب كفر الشيخ -صور

08:33 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    موجة طقس سيئ تضرب كفر الشيخ
  • عرض 6 صورة
    موجة طقس سيئ تضرب كفر الشيخ
  • عرض 6 صورة
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  • عرض 6 صورة
    موجة طقس سيئ تضرب كفر الشيخ
  • عرض 6 صورة
    موجة طقس سيئ تضرب كفر الشيخ
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، سقوط أمطار مصاحبة بموجة صقيع دون التأثير على حركة السير في الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، إخطارات من رؤساء الوحدات المحلية ومسئوليها بشأن تعرض المناطق التابعة لوحداتهم لسوء حالة الطقس مع سقوط أمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة، اليوم الجمعة، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما توقعت أن يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

صقيع أمطار صقيع وأمطار موجة طقس سيئ محافظة كفر الشيخ
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