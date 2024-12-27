تحصين مليون و250 ألف رأس ماشية في المنيا خلال 2024

المنيا - جمال محمد:

استعرض اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تقريرًا حول جهود مديرية الطب البيطري خلال عام 2024 لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وأوضح التقرير أن المديرية نجحت في تحصين حوالي مليون و252 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وجدري الماشية.

وفي قطاع الدواجن، جرى تحصين أكثر من 1.2 مليون طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، من بينها 305,700 طائر بالأجر، و733,022 طائرًا حول البؤر المشتبه بها، بالإضافة إلى تحصين 237,900 طائر في الحضانات.

وفي إطار خطة التقصي النشط لمرض أنفلونزا الطيور، تعاونت المديرية مع معمل بحوث صحة الحيوان لإجراء فحوصات ميدانية وسحب عينات من التربية المنزلية لتحليلها والتأكد من خلوها من الفيروس، خاصة مع زيادة نشاطه خلال فصل الشتاء، كما تم تنظيم 5,600 ندوة وجولة إرشادية للتوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية، وتسيير 750 سيارة إرشادية متنقلة لتوعية المربين بإجراءات الأمان الحيوي والوقاية من الأمراض.

وفي مجال التلقيح الاصطناعي، تم تلقيح 7,702 من الأبقار و2,100 من الجاموس، فيما نظمت المديرية 147 قافلة علاجية شملت خدمات الباطنة والجراحة والتناسليات والسونار. بالإضافة إلى ذلك ، تم ترقيم 200,170 رأس ماشية ببطاقات ورقية، و63,055 برقائق بلاستيكية، مع تغطية التأمين على 81,097 حيوانًا، وتعويض 116 حالة.

كما تضمنت جهود المديرية تنفيذ مشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” في قرى تل بني عمران، وأبيوها، وبرطباط، وصفانية، بجانب تطوير مبنى إدارة ووحدة بني مزار البيطرية. تعكس هذه الجهود حرص المحافظة على دعم المربين وتحسين جودة الثروة الحيوانية والداجنة.