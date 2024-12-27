مصرع طبيب شاب وشقيقته في حادث مأساوي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طبيب وشقيقته مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة العوامية، بساقلتة شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة ووجود متوفين دائرة مركز شرطة ساقلتة.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة "محمود. ن" طبيب بشري، وشقيقته "دعاء".

تم انتشال الجثتين واستخراج السيارة من الترعة، ونقلهما لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.