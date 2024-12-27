مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم مروع بين سيارتي نقل ثقيل بالإسكندرية (صور)

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل ثقيل "تريلا" على طريق مطار برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطار برج العرب باتجاه بهيج.

انتقل ضباط القسم والمرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص اصطدام سيارتي نقل ثقيل "تريلا" بالطريق المشار إليه، ووجود آثار زيت على الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.