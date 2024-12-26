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بعد انهيار جزئي.. إخلاء المبنى المجاني بمستشفى سوهاج الجامعي

07:10 م الخميس 26 ديسمبر 2024

انهيار جزئي بمستشفى سوهاج الجامعي

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا بإخلاء المبنى المجاني في المستشفى الجامعي القديم بعد سقوط جزء من بطانة السقف.

وقال النعماني في تصريحاته الصحفية، إن القرار جاء بناءً على تقرير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين.

وأكد أنه تم نقل الأقسام إلى أماكن مؤقتة لحين الانتهاء من تجهيز مبنى مستشفى الجراحات التخصصية.

وأضاف النعماني أنه تم تشكيل لجنة من مركز الاستشارات الهندسية لدراسة الحالة الإنشائية للمبنى بعد سقوط جزء من بطانة السقف في قسم العظام بالطابق الأرضي يوم الاثنين الماضي، دون وقوع أي إصابات.

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