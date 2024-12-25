حريق هائل يلتهم مخزن خردة في بني سويف الجديدة - صور

بني سويف-حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأربعاء، في مخزن للخردة بمدينة بني سويف الجديدة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مخزن خردة بمنطقة الغمراوي في مدينة بني سويف، وجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المخزن، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.