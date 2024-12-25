محافظ جنوب سيناء يشهد قداس عيد الميلاد في شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس الأب حنا صديق، راعي بازيليك كنيسة السلام للأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ، والأب أرميا نشأت، الراعي المساعد للكنيسة، يوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد بحضور مئات من السائحين من مختلف الجنسيات (إيطاليا، أيرلندا، الفلبين، بولندا، ليتوانيا) إلى جانب أقباط مدينة شرم الشيخ.

وأعرب المواطنون والسائحون عن تهنئتهم لراعي الكنيسة، حيث شاركوا في تلقي القربان، الذي يعد سر الأفخارستيا لهم.

وشهد القداس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، حيث قدم التهنئة لراعي الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً على وحدة الشعب المصري، خاصة في جنوب سيناء، وهو ما يظهر جلياً في تبادل التهاني بين مسلمي ومسيحيي مصر في الأعياد والمناسبات.

وأشار المحافظ إلى أن وحدة الشعب المصري تعد من الركائز الأساسية في الحفاظ على أمن البلاد، وأن التفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية يؤكد قوة الدولة المصرية وحرص أبنائها على تماسكها.

من جانبه، قدم الأب حنا صديق شكره لمحافظ جنوب سيناء على حرصه حضور القداس ومشاركته في احتفالات الأعياد، بالإضافة إلى تأكيده على تأمين الكنائس على أعلى مستوى.

وقال الأب أرميا نشأت، الراعي المساعد للكنيسة، إن جميع الأديان السماوية تدعو إلى السلام والمحبة والتآخي، وهو ما يظهر في الشعب المصري بكل طوائفه. وأكد أن الشعب المصري يقف قلباً واحداً خلف القيادة السياسية، داعياً أن تظل مصر تنعم بالأمن والأمان.

كما كثفت مديرية أمن جنوب سيناء من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات حول جميع الكنائس والأديرة في المحافظة، وذلك في إطار خطة التأمين الشاملة لاحتفالات الكريسماس.