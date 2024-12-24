لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بنسبة تنفيذ بلغت 73%.. محافظ قنا يتفقد تطوير الكورنيش الشرقي

04:13 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ قنا يتفقد تطوير الكورنيش الشرقي
  • عرض 5 صورة
    محافظ قنا يتفقد تطوير الكورنيش الشرقي
  • عرض 5 صورة
    محافظ قنا يتفقد تطوير الكورنيش الشرقي
  • عرض 5 صورة
    محافظ قنا يتفقد تطوير الكورنيش الشرقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، على الشاطئ الشرقي للنيل، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل يتضمن متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافتيريات، وأماكن جلوس، وبرجولات وكراسي وأكشاك، بالإضافة إلى مبنى إداري ودورات مياه عامة، فضلاً عن مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت 73%، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 79,251 مترًا مربعًا، وبطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل.

وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري، وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

قنا تطوير الكورنيش الشرقي الدكتور خالد عبد الحليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان