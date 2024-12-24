محافظ جنوب سيناء: معدل الإنجاز في ملفات تقنين أراضي وضع اليد بلغ 96.69% خلال 2024

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال عام 2024 طفرة في مجال التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وإزالة التعديات على الأراضي وتراخيص المحلات العامة، وحرص المواطنين على التقدم بكافة المستندات الخاصة بطلبات التصالح على مخلفات البناء للحصول على نموذج " 8 " النهائي للتصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون 187.

قال اللواء خالد مبارك، مافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد طلبات التقدم لتقنين وضع اليد على مستوى المحافظة خلال عام 2024 بلغ 6862 طلب، وجرى الموافقة على 6635 طلب، وبلع عدد حالات الحصول علي الموافقات النهائية 255 طلب، وعدد الحالات الجاري التعاقد معها بلغ 167 طلب، بينما حصلت 48 حالة على التعاقد النهائي.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أن معدل الإنجاز لملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة بلغ 96.69 %، وهذا يعد إنجاز حقيقي ويعكس حرص مواطني جنوب سيناء على تقنين أوضاعهم، ووعيهم بأهمية ودور الدولة المصرية.

وعن ملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة في ملف التصالح بلغ 26774 طلب، وبلغ عدد الطلبات المقبولة 25170 طلب، بنسبة تنفيذ حوالي 95 %، مشيرًا إلى أن إجمالي العوائد المحصلة بلغ 6692027 جنيه.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال على طلبات ترخيص المحال العامة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 2051 طلب، ويوجد طلبات مؤقتة مرخصة بواقع 652 طلب، وطلبات رخص دائمة بإجمالي 106 طلب، كما يوجد 896 طلب تحت الدراسة، وجرى رفض 258 طلب.