للمرة الأولى.. الشرقية تنتهي من تجهيز 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية

الشرقية - ياسمين عزت:

وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ببدء التشغيل التجريبي لوحدة إذابة الجلطات الدماغية الجديدة بمستشفى الحسينية المركزي، والتي تم الانتهاء منها بتكلفة قدرها 200 ألف جنيه وبالتعاون مع المجتمع المدني، وهي الأخيرة في إطار خطة استراتيجية لإنشاء وتشغيل 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية للمرة الأولى بالمحافظة قبل نهاية العام 2024، في إطار

الوحدات الأخرى التي دخلت الخدمة شملت مستشفيات الزقازيق العام، وفاقوس المركزي، وأبو كبير، والسعديين، وبلبيس، وأولاد صقر، وكفر صقر، وههيا، وديرب نجم المركزي.

في السياق، أكد وكيل الوزارة أن إنشاء هذه الوحدات يعكس التزام المديرية بتوفير خدمات طبية متطورة لإنقاذ حياة المرضى، مشيدًا بدور الإدارة العامة للطب العلاجي ومديري المستشفيات والمجتمع المدني في تحقيق هذا الإنجاز.

وإلى جانب تدشين وحدة إذابة الجلطات، أجرى الدكتور جميعة جولة تفقدية شملت أقسام الطوارئ، والأشعة المقطعية، والمعامل، والعناية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي. وأكد على توافر المستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة، وتواجد الطواقم الطبية المدربة. كما وجه بتعزيز التوعية الصحية للمرضى وتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات الطبية بالمستشفى.