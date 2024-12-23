أكلوا بيتزا وكريب.. إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة "كريب وبيتزا"، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "مجدي.أ.ك"، 40 عامًا، وزوجته "عطر.إ.ع"، 33 عامًا، وأطفالهما "ريماس"، 10 أعوام، و "حياة"، 5 أعوام، و "چودي"، 12 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص و وقيء، و اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم كريب وبيتزا، فاسدين بمنزلهم بمركز بني سويف.

وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.