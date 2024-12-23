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87 بالونًا تطير في سماء الأقصر.. 1900 سائح يشهدون سحر المدينة من الأعلى -صور

12:05 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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الأقصر- محمد محروس:

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، تحليق 87 رحلة بالون طائر حملت على متنها حوالي 1900 سائح من مختلفي الجنسيات.

وأقلعت رحلات البالون من المطار المخصص لها بمنطقة البر الغربي بالقرب من معبد حتشبسوت حيث استمتع السياح بمشاهدة المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من ارتفاع 1400 قدم.

واحتلت سياحة البالون الطائر في محافظة الأقصر مكانة مميزة في البرامج السياحية وأصبحت من أهم أنواع سياحة المغامرات في مصر.

رحلات البالون الأقصر منطقة البر الغربي البرامج السياحية سياحة البالون الطائر
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