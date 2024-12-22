بعد إثارته للجدل.. أول تعليق رسمي على هدم سور كورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا لتوضيح أعمال هدم سور كورنيش الإسكندرية في منطقتي كامب شيزار والشاطبي، وذلك بعد إثارة الجدل بين المواطنين.

وأكد البيان أن أعمال الهدم تأتي في إطار الصيانة السنوية للسور، بعد تدهور حالته نتيجة عوامل التعرية وصدأ حديد التسليح بفعل التغيرات المناخية.

وأضافت المحافظة أن جهاز تعمير الساحل الشمالي يتولى استكمال بناء سور جديد في المنطقتين بمواصفات مقاومة للتغيرات المناخية، بحيث يتحمل ظروف الطقس السيء، كما جرى في سور منطقتي المنتزه والمحروسة.

ودعت محافظة الإسكندرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات التشكيك، مع التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها.