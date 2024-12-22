شاب يتخلص من حياته بـ"حبة الغلال" في بني سويف



بني سويف - حمدي سليمان:

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياته بتناول قرص حفظ الغلال السام داخل منزله بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، إثر مروره بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوصول "ع.ر.م"، 26 عامًا، إلى المستشفى المركزي في حالة إعياء، حيث ادعى أنه تناول مادة سامة.

وأفاد أهله أنه تناول قرص حفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، نتيجة أزمة نفسية مر بها. تم تحويله إلى مستشفى الدمرداش بالقاهرة، حيث توفي فور وصوله.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831،