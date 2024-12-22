أول تعليق لمحافظة الشرقية على حريق مصنع العاشر من رمضان

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الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محافظة الشرقية، بيانًا كشفت فيه أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وكان المصنع شهد حريقا هائلا، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وكذلك 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وأسفر الحادث عن وقوع 8 حالات اختناق وإصابه، وجرى نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر، وحالة للمستشفى الجامعي وحالة أخري لمستشفى الغندور التخصصي، وتقديم الإسعافات الأولية لعدد 4 حالات بموقع الحريق، وفقا لبيان المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه وسيارات إسعاف، للتعامل والسيطرة علي الحريق، مشيرة إلى أنه لم يرد حتى الآن أي بلاغ بحالات وفيات.

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