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أحدهم تعرض لأزمة قلبية.. ارتفاع حصيلة مصابي حريق مصنع العاشر لـ 8 أشخاص -صور

04:14 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    حريق مصنع العاشر من رمضان (10)
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الشرقية -ياسمين عزت:

ارتفعت حصيلة مصابي حادث حريق مصنع العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية إلى 8 أشخاص.

كان حريق ضخم، اندلع في مصنع جنا فوم بالمنطقة الصناعية في محافظة الشرقية، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

وتلقى رجال الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

ووفقا لمرفق الإسعاف بلغت حصيلة المصابين 8 أشخاص، بينهم 6 أشخاص أصيبوا باختناق، وآخر بأزمة قلبية، وشخص بجروح قطعية في اليد.

دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد 6 مرافق لنقل المصابين، وجرى إيداع المصابين بمستشفيات التأمين الصحي، ومستشفى الجامعي بالعاشر، ومستشفى الغندور.

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حادث حريق حريق مصنع العاشر من رمضان محافظة الشرقية الحماية المدنية
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