"أمها قالت لي ولع فيها بجاز متلزمنيش".. ننشر نص اعترافات قاتل زوجته القاصر بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

في شهر أغسطس من العام الحالي، وقف المتهم بإنهاء حياة زوجته القاصر، والتي عرفت إعلامياً بضحية "طبق المكرونة" علي أعتاب نيابة مركز شرطة كفر الزيات، ينتظر دوره في استدعائه داخل غرفة التحقيق، حتى تم دعوته بداخلها، وتبين أنه شاب في أول العقد الثالث من العمر، ولم يوجد به ثمة علامات ظاهرية.

وبحسب ما قاله الزوج المتهم "أحمد رضا"البالغ من العمر 23 عاما، ومقيم بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، في القضية المقيدة برقم 3089 لسنة 2024 جنايات كلى غرب طنطا.

وكشف أنه تزوج عرفي من الفتاة فاتن زكي إبراهيم، والمعروفة إعلاميا بضحية "طبق المكرونة" منذ عامين ونصف، بعقد عرفي، بعد أن نشبت بينهما قصة حب، وكانت لا تتجاوز 13 عاما، وذالك برضاء والدها ووالدتها، برغم أنهم منفصلين، وتم الاتفاق علي العقد في مركز الشرطة، "عشان كانت عايزة تموت نفسها لو متجوزناش".

وأشار إلى كتابة عقد الزواج العرفي بينهما، بحضور أسرته، واتخذ من منزل أسرته سكنا لهما، وأنه كان دائم التعدي عليها بالضرب المبرح بعصا خشبية أو بخرطوم، أو بسلك معدني، بسبب شكه الدائم في سلوكها، وأخبر والدتها أكثر من مرة بذلك، وكان جوابها "ولع فيها بجاز متلزمنيش".

وتابع الزوج المتهم في اعترافاته، أن يوم الواقعة، وحال عودته من عمله، طلب منها أن تحضر له الماء، ولكنها رفضت قائلة "روح هات لنفسك"، مما أثار حفيظتي، ودفعني للتعدي عليها بالضرب بالأيدي وركلات بالقدم، حتى قمت بدفعها بقوة وسقطت على عتبة خشبية خاصة بمدخل الغرفة، مما تسبب في فقدانها للوعي وإصابتها بتورم وجروح في الوجه.

"خوفت تكون ماتت ومكنش فارق معايا قولت اسلم نفسي لو ماتت وخلاص".. بهذه الكلمات استكمل المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق، موضحة أنه بعد عدة دقائق أخبرته والدته بأن زوجته استردت وعيها، فحرص علي ذهاب بها إلى أحد الأطباء في القرية، من أجل أن تتلقى العلاج، وبعد ذلك يذهب بها الى والدتها، ولكن حالتها الصحية تدهورت، وأخبرهم الطبيب أنه لا بد من الذهاب بالحالة إلي أحد المستشفيات.

وأضاف المتهم، أنه جرى حجز زوجته القاصر داخل العناية المركزة بمستشفى المنشاوي بطنطا لمدة 3 أيام، كونها كانت تعاني من نزيف في المخ، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر أغسطس الماضي، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود إشارة، من مستشفى المنشاوي العام، باستقبال فتاة في العقد الثاني من عمرها وبها عدة كدمات ظاهرية، وفي حالة إغماء وجرى حجزها داخل العناية المركزة بالمستشفى.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين من التحريات أن الفتاة تدعى "فاتن ذكي" وتبلغ من العمر 13 عاماً، ومقيمة بقرية كفر يعقوب، بدائرة المركز، وأن زوجها هو من قام بالتعدي عليها أثر خلافات زوجية بينهما، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.