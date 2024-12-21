بالصور- حملة تفتيش شاملة على المحلات والمخابز في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، حملة تفتيش شاملة على المحلات التجارية والمخابز الخاصة، برئاسة رئيس المدينة، وأعضاء من مكتب التموين، والإدارة الصحية، وإدارة البيئة، والتراخيص، ورؤساء القطاعات، ونائب رئيس المدينة، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، ومتابعة استخراج تراخيص المحلات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال اللواء عماد فكري، رئيس المدينة، إنه جرى المرور على كافة المحلات التجارية بجميع أنواعها بالمدينة، والمحلات التجارية بقريتي غرندل وتال، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة، بواقع 5 محاضر شهادات صحية، و4 محاضر عدم توافر النظافة، وإعدام 145 كيلو لحوم، و70 لتر مشروبات غازية، و5 كيلو جرام منتجات ألبان لتغير خواصها الطبيعية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير عدد من المحاضر لبعض المحلات لعدم استخراج تراخيص، ومحاضر إشغالات وأخرى للتعدي على الطريق العام، وجرى رفع فوري لبعض الاشغالات المخالفة أمام اللجنة.

وأكد أنه جرى التأكيد على بعض المحلات المتقدمة للتراخيص بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة، والتقدم إلى المركز التكنولوجي بمجلس المدينة للتقديم أو استكمال الإجراءات، تجنبًا للمسائلة القانونية.