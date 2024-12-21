خدرت طفلها لقتله وبيع أعضائه.. سيدة بورسعيد أمام الجنايات في قضية الدارك ويب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها وتصويره عاريا ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضاءه والاتجار بالبشر.

وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل لم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولى، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.

وكانت الشرطة الدولية قد ضبطت المتهم الثاني من دولة عربية، كما ضبطت الشرطة المصرية المتهمة والدة الطفل في القضيةالتي اشتهرت إعلاميا بالدارك ويب.