بالصور.. افتتاح 4 مساجد جديدة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أناب اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن لإفتتاح عدد من المساجد اليوم الجمعة.

وافتتح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، مسجد عمر بن الخطاب بكرم هاشم بالرمادى قبلى، وذلك برفقة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، وتبلغ مساحة المسجد 168 م2 ، وجرى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة 2 مليون و 250 ألف جنيه.

وفي السياق نفسه، افتتح مسجد البسطاوى بالبصيلية قبلى، البالغ مساحته 150 م2 وقدرت تكلفة أعمال تجديده 250 ألف جنيه بالجهود الذاتية، كما اُفتتح مسجد الصالحين بالمويسات التابع للوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى بإدفو البالغ مساحته مساحة 120 م2، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة تقدر بـ 250 ألف جنيه .

وقام طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بافتتاح مسجد السيد أحمد بن إدريس بقرية العتمور قبلى البالغ مساحته 218 م2 ، وبتكلفة إنشاء بلغت 2.6 مليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلى وصول عدد المساجد التي جرى افتتاحها حتى الآن بأسوان 176 مسجداً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.