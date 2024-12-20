خسائر الفيضة الصغرى.. إصابة 7 مواطنين في تصادم "تريلا" وأتوبيس بالإسكندرية- صور

الثلوج تطرق الأبواب.. مدينة تسجل درجة حرارة تحت الصفر ليلة رأس السنة

"ماما نويل" توزع الهدايا.. احتفالات الكريسماس في شرم الشيخ "شكل تاني"

فرق الطوارئ تتمركز في النقاط الساخنة.. تحرك عاجل من "صرف الإسكندرية"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تسببت الأمطار في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالكيلو 28، اتجاه الإسكندرية، بطريق الإسكندرية الصحراوي أمام منصور شيفروليه.

انتقلت قوات الشرطة والمرور رفقة 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام أتوبيس صغير الحجم سعة 33 راكب بسيارة نقل ثقيل "تريلا" بالطريق المشار إليه بسبب الأمطار.

أسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء اليوم، بموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.