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بالصور.. هطول أمطار متوسطة على محافظة الغربية

10:34 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    هطول أمطار متوسطة على محافظة الغربية (2)
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الغربية - مروة شاهين:

تعرضت قرى ومراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، مع نشاط خفيف للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة.

وكانت محافظة الغربية، اعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد، وانتشار سيارات شفط المياه في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وحذرت المواطنين بضرورة توخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم السير أسفل اللواحات الإعلانية والمنازل القديمة.

هطول أمطار محافظة الغربية
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