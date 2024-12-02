"قومي المرأة" بجنوب سيناء ينظم ندوة عن العنف ضد المرأة للفتيات بالطور (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، ندوة حول العنف ضد المرأة للفتيات بمدينة الطور، بالتعاون مع فرع قصر ثقافة طور سيناء، بقيادة أحمد سعيد. وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قالت الدكتورة نها الحسيني، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إن الندوة تناولت تعريف العنف وأنواعه، مظاهره، وطرق مناهضته، بالإضافة إلى كيفية الدفاع عن النفس.

كما تم تعريف الفتيات بالمجلس القومي للمرأة، ومكتب الشكاوى التابع له، والخدمات التي يقدمها لحماية المرأة والفتيات ضد أي نوع من أنواع العنف، فضلًا عن تسليط الضوء على الخدمات التي قدمتها الدولة لحماية المرأة من العنف، والقوانين التي تم إقرارها في هذا الصدد.

وأوضحت رئيس الفرع أن المجلس القومي للمرأة بالمحافظة يواصل تنفيذ الندوات التوعوية ضمن حملة "16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة" في مختلف مدن وقرى المحافظة، بما في ذلك المناطق البدوية، إضافة إلى تنظيم ندوات داخل المدارس لتوعية الفتيات.

حملة الـ16 يومًا دولية تبدأ كل عام في 25 نوفمبر، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر الجاري، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.