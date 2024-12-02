"الترابين" تحصد الشوط الرئيسي في سباق الهجن التنشيطي بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

حققت قبيلة الترابين الفوز في الشوط الرئيسي لأول فعاليات سباق الهجن التنشيطي، الذي انطلق اليوم الإثنين بمضمار شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد مبارك، وبإشراف عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن.

شارك في السباق 200 متسابق تنافسوا عبر 10 أشواط متنوعة، من بينها "لبانة أبكار"، و"لبانة جعدان"، و"درايب 3 كيلو"، و"ماراثون 12 كيلو متر"، الذي يعد الشوط الرئيسي.

ووفقًا للشيخ صالح عودة، رئيس مجلس إدارة نادي الهجن بخليج العقبة، فاز المتسابق حماد الصوفي من قبيلة الترابين بماراثون 12 كيلو متر، بينما حققت قبيلة العيايدة الفوز في شوط "لبانة أبكار"، وفازت قبيلة الميزنية في أشواط "لبانة جعدان" و"درايب".

السباق التنشيطي يهدف إلى تدريب الإبل ورفع جاهزيتها قبل انطلاق المهرجان المحلي للهجن المقرر في يناير المقبل، والذي سيشهد مشاركة قبائل بدوية من جنوب وشمال سيناء، الإسماعيلية، السويس، والشرقية، بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ونادي الهجن بخليج العقبة.