الـ DNA لفحص الجثة المشوهة.. هل سقط مرتكب مذبحة طوخ أسفل قطار؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت النيابة العامة في مركز طوخ بسحب عينة دم من شخص لقي مصرعه أسفل القطار أمام مول العابد، لإجراء تحليل DNA والتأكد من هويته، وبيان صلته بذويه الذين تعرفوا عليه، وأكدوا أن الجثة التي كانت مشوهة تعود لشقيقهم المدعو "علي. ط. م"، مرتكب مذبحة "عزبة الصفيح".

تعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام المتهم على التخلص من زوجته وطفليه، وإشعال النيران في منزل والدته التي لقيت مصرعها متأثرة بالحريق، بينما أصيب شقيقه الأصغر بإصابات خطيرة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، بورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، حول قيام شاب بإشعال النيران في والدته وشقيقه، وقتل زوجته وطفليه.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها المكثفة لضبط المتهم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات القطار

والدة ضحية مذبحة طوخ: "حرق قلبي على بنتي وأحفادي"

الدم في كل مكان.. كيف ذبح "عاطل عزبة الصفيح" أولاده وزوجته ووالدته بالقليوبية؟