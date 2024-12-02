تركيب الممشى الزجاجي على كورنيش النيل بأسوان -صور وفيديو

أسوان – إيهاب عمران:

تمتع محافظة أسوان، بمقومات طبيعية وسياحية رائعة تمزج بين آثار الحضارة المصرية القديمة المتمثلة فى المعابد التى تركها لنا الأجداد، وبين إبداعات أحفادهم من مشروعات سياحية جديدة، ومن أهمها مشروع الممشى الزجاجي على كورنيش النيل ضمن مشروع أهل مصر.

وقال المهندس عمرو الطاهر مدير قطاع الصعيد والمشرف على مشروع أهل مصر بأسوان، إن مشروع الممشى الزجاجي بكورنيش أسوان، مشروع فريد من نوعه فى صعيد مصر من المقرر افتتاحه خلال أسبوع، واختيار الموقع بكورنيش أسوان فى المنطقة المواجهة لمنطقة أبو الهوا الأثرية، وبالقرب من محطة قطارات أسوان، والممشى الزجاجي مقاوم للكسر، وإجراء جميع الاختبارات عليه قبل افتتاحه للزيارة.

وأضاف أن المشروع ليس ممشى فقط، وإنما يوجد 52 محلا، بالإضافة إلى مطعمين لخدمة زوار الممشي من المصريين والأجانب.

وأوضح المهندس إسلام زكى مدير المشروع، أنه عند تنفيذ مشروع الممشى راعينا الهوية البصرية المستوحاة من الثقافة والبيئة الأسوانية، والإضاءة وعمل رامبات لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عمل جميع اشتراطات الدفاع المدنى.