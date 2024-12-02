بتكلفة 15 مليون جنيه.. إصدار 6 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة بمستشفيات مطروح

كتب - محمد البدري:

أعلنت مديرية الصحة بمطروح إصدار 6100 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من أهالي المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون و 800 ألف جنيه منذ بداية عام 2024.

وقال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح إن أكثر من 4 آلاف و570 مريضا تلقوا العلاج على نفقة الدولة بعدد 7مستشفيات، وبلغ إجمالي تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 15 مليون و 800 ألف جنيه، منهم 6 ملايين و 670 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات "الباطنة، الكبد، القلب، العظام، الأوعية الدموية، النساء والتوليد، النفسية والعصبية، الروماتيزم، التأهيل، العيون، المسالك والجلدية".

وبلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية، مليون و670 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 5 مليون و130 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات "الجراحة العامة والمناظير، جراحة العظام، جراحة القلب، الصدر، والعناية المركزة" 2 مليون و 240 ألف جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه منذ يناير 2024 كان جرى إضافة مستشفيات رأس الحكمة المركزي وسيوة المركزي ضمن المستشفيات التى تتلقى طلبات المواطنين للعلاج على نفقة الدولة حيث تم تكويد المستشفيين واعتماد اللجان الثلاثية بهما.

وبلغ عدد المستشفيات التي تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة التابعة لمديرية الشؤن الصحية بمطروح 7 مستشفيات هي، "مستشفى مطروح العام، مستشفى التوليد والصحة الانجابية، مستشفى الحمام المركزى، ومستشفى الضبعة المركزي، ومستشفى النجيلة المركزي، مستشفى رأس الحكمة المركزي، مستشفى سيوة المركزى".