وقعوا من أعلى برج كهرباء.. إصابة عاملين أثناء تأدية عملهما فى المنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب عاملان بكسور وجروح متنوعة، اليوم الاثنين، إثر سقوطهما من أعلى برج كهرباء بإحدى قرى مركز مغاغة محافظة المنيا، أثناء إجراء عملية صيانة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بإصابة عاملين فنيين كهرباء إثر سقوطهما من أعلى برج كهرباء بالظهير الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية نزلة الجدامي بمركز مغاغة.

وانتقلت سيارات الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة: "سامي ي م"، 26 سنة، فني كهرباء، و"عبده ا ع"، 29 سنة، فني كهرباء، مصابان بكسور وجروح متنوعة إثر سقوطهما من علو أثناء إجراء أعمال صيانة لبرج كهرباء بعد أن اختل توازنهما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.