تأجيل محاكمة عصابة مخدرات ارتكبت جريمة قتل في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة مستأنف فوه في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 4 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة ومدانين باستعراض القوة والبلطجة، والتلويح بالعنف، وقتل طالب عمدًا بناحية كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق إلى جلسة يوم 5 يناير 2025 للمرافعة واستدعاء الطبيب الشرعي.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، رئيس المحكمة، ومحمد محمد حمودة، نائب الرئيس، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق في كفر الشيخ، أحالت كل من المتهمين إسلام ياسر السيد محمد عبادة، 35 عامًا، حداد كريتال، وشقيقه هشام، 28 عامًا، صياد، وعوض تامر عوض حسونة محمد عجاجة، 22 عامًا، دبلوم صناعة، وإبراهيم عصام خليل عبدالعظيم خليل، 22 عامًا، طالب، ويقيمون بمدينة دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم.

وكذا في فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.

وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلاًا من الأعيرة النارية.

وأوضحت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول أنه قاصدًا من ذلك إيذاء شخص غير معين حال مروره بمرمى نيرانه وإزهاق أرواحهم دون تمييز وعلى أثر ذلك استقرت إحدى الأعيرة النارية محل تصويبه بعنق المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مزهقة روحه وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع وذلك لتحريضهما المتهم على فعل ذلك.

وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، قضت مسبقًا وحضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهمين الأربعة عما نسب إليهم، وذلك بجلسة 22 يونيو 2024 فيما تقدم المتهمين باستئناف الحكم وإعادة النظر فيه أمام محكمة مستأنف جنايات فوه.