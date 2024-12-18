طفل نوبي يذهل سائحة أرجنتينية بأمانته ويصبح سفيرًا لأخلاق أهل أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

في موقف يجسد قيم الأمانة وحسن الأخلاق، أظهر الطفل النوبي محمود، البالغ من العمر 11 عامًا، مثالًا رائعًا لروح النبل التي يتميز بها أهل أسوان.

"محمود" الذي يدرس في الصف الخامس الابتدائي، يعمل في بيع المشغولات اليدوية للسياح عند مرسى معبد فيلة، وأثبت معدنه الأصيل عندما أعاد 15 دولارًا لسائحة أرجنتينية تدعى ماريا.

كانت السائحة اشترت من الطفل النوبي حظاظات مقابل 5 دولارات، لكنها أعطته 20 دولارًا دون أن تلاحظ، انتظرها "محمود" حتى عادت من جولتها داخل المعبد ليعيد إليها المبلغ الزائد، ما أثار دهشتها وإعجابها بهذا الطفل الصغير وأمانته.

المرشد السياحي المرافق للمجموعة أكد أن ماريا كانت سعيدة للغاية بالموقف، وشكرت محمود بحرارة قبل أن تلتقط صورة تذكارية معه. وكتبت لاحقًا على حسابها في إنستجرام عن هذا الموقف، مشيدة بأمانة محمود وروحه الطيبة، وقررت زيارة مصر مرة أخرى، داعية أصدقاءها لاستكشاف أسوان والتعرف على أهلها الكرماء.