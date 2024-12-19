ليلة حمراء من أجل الذهب.. الجنايات تعاقب حارس عقار وزوجته قتلا تاجرًا بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة حارس عقار بالسجن المؤبد وزوجته بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامهما بقتل تاجر عمدًا وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وأحمد الفيومي، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 8177 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقى قسم الشرطة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة المدعو "ع.ج.ع"، تاجر، داخل الشقة محل سكنه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين "ح.ع.س"، حارس العقار، وزوجته المتهمة الثانية "م.أ.م"، حارسة العقار المجني عليه، قتلاه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بقصد سرقة أمواله.

ووفقًا لأوراق القضية، كان المتهم وزوجته على علم بثراء المجني عليه واحتفاظه بمشغولات ذهبية وأموال، وأنه كان يقيم بمفرده، وكانا يترددان أسبوعيًا على شقته لتنظيفها.

قررا المتهمان سرقة المجني عليه، واستجابت المتهمة الثانية لطلب المجني عليه بإقامة علاقة جنسية معها، وتوجهت إلى شقته بالاتفاق مع زوجها الذي استغل الوقت المناسب وتعدى عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أسرع إلى المطبخ، واستل سكينًا وانهال بها على المجني عليه بعدة طعنات متفرقة في جسده، ثم استوليا على مشغولات ذهبية، وساعة يد، ومبالغ مالية، وفرا هاربين.

وألقي القبض على المتهم وزوجته أثناء محاولتهما بيع المصوغات المسروقة من شقة المجني عليه في الجمالية بالقاهرة، بعدما شك صاحب المحل فيهما لطلبهما مبلغًا أقل من السعر الطبيعي للقطع الذهبية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.