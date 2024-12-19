غلق مقهى ورفع المخلفات.. الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين - صور

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية لتحسين مستوى الخدمات في عدة مناطق من المحافظة، وذلك بناء على الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، وفي إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتلقت المحافظة، بحسب بيانها، الخميس، عددًا من الشكاوى من مواطني أحياء الطالبية، بولاق الدكرور، العمرانية، والهرم، حيث تمت الاستجابة لتلك الشكاوى وتنفيذ الحلول بشكل عاجل وشملت ما يلي:

غلق مقهى مخالف بالطالبية: استجابت المحافظة لشكاوى مواطني شارع فريد السباعي بحي الطالبية حول الضوضاء الناجمة عن مقهى مخالف يعمل حتى الساعات الأولى من الصباح، حيث تم تكليف حي الطالبية باتخاذ الإجراءات القانونية، مما أسفر عن استصدار قرار غلق بالتعاون مع شرطة المرافق بعد ضبط المخالفات.

تحسين النظافة في الهرم: عالجت المحافظة شكوى سكان منطقة رشاح أبو عوض في شارع اللبودي بالهرم، بشأن تراكم المخلفات بمحيط المصرف، حيث تم رفع القمامة من الرشاح وتنظيفه بالكامل بالتنسيق مع حي الهرم وإدارة البيئة ومديرية الري.

- رفع المخلفات في صفط اللبن ببولاق الدكرور: استجابت المحافظة لشكاوى سكان منطقة صفط اللبن حول تراكم القمامة في نفق السكة أسفل الطريق الدائري، مما أعاق حركة السيارات والمارة، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع القمامة وفتح النفق أمام حركة المرور مع المتابعة الدورية لضمان كفاءة النظافة.

صيانة طريق بشارع ومبي في العمرانية: في استجابة لشكوى سكان شارع ومبي بحي العمرانية من وجود حفرة بسبب أعمال المرافق، تم تكليف حي العمرانية بترميم طبقة الطريق وتسويته لضمان سلامة المركبات والمارة.

وأكدت محافظة الجيزة، حرصها على متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

اقرأ أيضًا:

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

بالصور| جولة وزير الخارجية الإيراني بالقاهرة: زار القلعة والسيدتين زينب ونفسية

نص كلمة الرئيس السيسي بقمة الدول الثماني النامية

ما أسباب "الدوار" الذي أصاب رئيس الوزراء اليوم؟