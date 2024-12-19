القبض على الطالب المتهم بقتل آخر في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح رجال مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، في ضبط طالب ثانوي متهم بطعن آخر خلال مشادة كلامية بينهما، بمنطقة الـ47 في نطاق مدينة كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي قسم أول شرطة كفر الشيخ إشارة من مستشفى خاص بمدينة كفر الشيخ بوصول المدعو "إسلام.م.ح" 16 عامًا، طالب في الصف الثالث الثانوي، مقيم قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، مصابًا بطعنة في الظهر ادعاء تعدي من آخرين، وتوفي متأثرًا بإصابته.

انتقل الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، إلى المستشفى، وبسؤال والد الطالب اتهم المدعو "محمد.ا.ر" 16 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي، مقيم بمنطقة حي القنطرة بمدينة كفر الشيخ، بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "مطواه" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات الأولية عن نشوب خلافات بين المجني عليه والمتهم منذ فترة، تجددت يوم الواقعة بحدوث مشادة كلامية بينهما، بمنطقة الـ47 بمدينة كفر الشيخ، سدد خلالها المتهم طعنة للمجني عليه في الظهر بسلاح أبيض "مطواه" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

القي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات واتهام والد المجني عليه، أقر بصحتها، وأنه حاول الانتقام من المجني عليه لسابق تعديه عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.

حُرر بذلك المحضر رقم 11980 لسنة 2024 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطالب المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.