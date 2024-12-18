بالصور- بابا نويل يُبهج أطفال شرم الشيخ في احتفالات الكريسماس

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مدينة شرم الشيخ أولى احتفالات الكريسماس بمهرجان غنائي استعراضي كبير داخل قطاع سوهو سكوير خاص بالأطفال بعنوان "كيدز بيج سويتش أون"، بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وحرص بعضهم على ارتداء زي بابا نويل الشهير والتجول داخل القطاع لمشاركة أطفالهم البهجة ولحظات المتعة مع قرب بداية العام الجديد.

وبدأت الاحتفالية بإطفاء أنوار أشجار الكريسماس التي تنتشر في كافة أنحاء القطاع، وتقديم عرض موسيقى لفرقة الكشافة بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، تلاه عرض النافورة الراقصة، ثم إضاءة أشجار الكريسماس لتتلألأ الأنوار في القطاع ويشاهد الأطفال العديد من السائحين الذين ارتدوا زي بابا نويل الشهير، ويقومون بتقديم الهدايا للأطفال، إضافة إلى انتشار الشخصيات الكرتونية مثل بندا، وأخيرًا مشاهدة العديد من الاستعراضات الغنائية الراقصة للأطفال، وأشهر الفرق الأجنبية على مسرح سهو.

قال رامي رزق الله، مدير قطاع سوهو سكوير، إن القطاعات السياحية بشرم الشيخ تحرص على تقديم كل ما هو جديد سنويًا، بهدف جذب أكبر عدد من السائحين، وتعد احتفالية "كيدزبيج سويتش أون" أحد المظاهر الاحتفالية التي يجري تنظيمها لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، لتكون احتفالية ممتعة ولحظات عائلية من المرح للسائحين داخل مدينة السلام، وفيها يستمتع الأطفال بالرقص والغناء مع عائلتهم الذين قاموا بارتداء ملابس بابا نويل، إضافة إلى أن عدد كبير من العاملين بالقطاع ارتدوا ملابس بابا نويل وقاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال، والورود على ذويهم.

وأوضح مدير قطاع سهو في تصريح اليوم، أن هذه الاحتفالية تعد باكورة الاحتفالات بالقطاع، مؤكدًا أنه يوجد إقبال سياحي على مدينة شرم الشيخ من أكثر من 16 جنسية مختلفة، وبلغت نسبة الإشغالات الفندقية في معظم الفنادق 100%.

وأشار إلى أن الاحتفالات بالكريسماس تستمر طوال اليوم على حمامات السباحة والشواطئ، بفقرات موسيقية واستعراضية متنوعة، وبرامج ترفيهية.

ورفعت مديرية أمن جنوب سيناء حالة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الكريسماس، بتكثيف الارتكازات الأمنية على طول الطرق الدولية، إضافة إلى تأمين الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة تشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية على المناطق الحيوية والكنائس والكافيهات والمحال التي تحتفل بالكريسماس ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ خلال احتفالات رأس السنة، ووضع خطة شاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين السائحين، من خلال تكثيف الخدمات الأمنية أمام القرى والفنادق السياحية والكنائس والأديرة، وأماكن تجمعات السائحين خلال الاحتفالات، إضافة إلى تفعيل منظومة كاميرات المراقبة بالمدن السياحية، والتنسيق مع أمن الفنادق السياحية على مدار 24 ساعة لمتابعة الحركة الأمنية داخل الفنادق.

وأنهت الفنادق والمنتجعات السياحية الاستعدادات الخاصة باحتفالات رأس السنة، من خلال تجهيز خيم وأماكن الاحتفالات، وتزيين أشجار الكريسماس المضيئة، ومجسمات بابا نويل، والبالونات، وتنظيم حفلات ساهرة تستمر حتى ليلة حلول عام 2025، داخل الفنادق السياحية والمراكب السياحية، والمطاعم والمقاهي التي تزينت جميعها بأشجار الكريسماس.