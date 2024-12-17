صحة مطروح: تقديم 1.2 مليون خدمة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

كتب - محمد البدري:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بمطروح أكثر من 1.2 مليون خدمة طبية متنوعة في المستشفيات والوحدات الصحية والفرق المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة؛ في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن المديرية قدمت 1 مليون و204 ألف و692 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

وشملت هذه الخدمات مبادرات الصحة العامة التي استفاد منها 30 ألف و710 أشخاص، وخدمات التثقيف الصحي لـ 68 ألف و177 شخصًا، وتطعيم 42 ألف و405 أطفال، بالإضافة إلى خدمات الحجر الصحي لـ 142 ألف و146 شخصًا، وخدمات في مجال الأغذية وصحة البيئة.

كما تم تقديم 135 ألف و524 خدمة طبية من خلال وحدات الرعاية الأولية، و92 ألف و746 خدمة تنظيم أسرة، و672 ألف و249 خدمة طبية عبر المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة؛ وبالإضافة إلى ذلك، قدمت القوافل الطبية 17 ألف و20 خدمة طبية تشمل الكشف وصرف العلاج والمعامل والأشعة والإحالة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح على التزام الأطقم الطبية بتقديم الدعم الطبي والنفسي للمرضى، مشيدًا بجهودهم في التخفيف عن المرضى.