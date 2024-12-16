407 فائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بالمنيا لـ 2025
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المنيا - جمال محمد:
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات لعام 2025، حيث بلغ عدد الفائزين 407 حاجًا من مراكز المحافظة المختلفة.
وهنأ ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وداعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال.
تم الإعلان عن نتائج القرعة الإلكترونية العلنية، التي أُجريت تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.
رابط الاستعلام عن قرعة الحج لعام: اضغط هنا
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