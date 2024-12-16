القبض على تشكيل عصابي استولى على 600 ألف جنيه في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في بورسعيد من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد، نفذوا سطوًا مسلحًا على سيدة وزوجها، واستولوا على مبلغ 600 ألف جنيه تحت تهديد السلاح.

تفاصيل الجريمة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الزوجين يفيد بتعرضهما للسرقة بعد خروجهما من الشهر العقاري، عقب بيعهم وحدة سكنية. حيث تعقبهم المتهمون بعد مغادرتهم، وهددوهم بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء، واستولوا على المبلغ المالي.

إجراءات البحث والقبض

وجه اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي تحت قيادة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، لضبط الجناة. وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، بالإضافة إلى ضبط السلاحين المستخدمين في الجريمة.

توضيح تفاصيل التشكيل العصابي

تبين من التحقيقات أن المتهمين كانوا على علم ببيع الزوجين للوحدة السكنية بمبلغ 600 ألف جنيه، فقرروا تتبعهما حتى وقوع الجريمة أمام العمارة السكنية الخاصة بهما.

تجري الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية مع المتهمين والمجني عليهم، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بعد انتهاء التحقيقات.