سد وبحيرة ومفيض مياه.. مدينة رأس سدر تستعد لموسم السيول -صور

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جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرى محمد حامد رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بوادي وردان لمتابعة مشروعات الحماية من أخطار السيول، وممرات المياه أسفل الطريق الدولي، استعدادًا لحدوث سيول خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالاستعداد لاستقبال موسم الشتاء.

وقال رئيس المدينة رأس سدر، إن أعمال الحماية من أخطار السيول بوادي وردان تتضمن سد وادي وردان الواقع شرق المدينة، وبحيرة، وممرات المياه التي جرى إنشاؤها أسفل الطريق الدولي في الحدود الإدارية للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى إنشاء السد بطول 1800 متر، وارتفاع 10 أمتار، والبحيرة بعرض 350 متر وطول 1000 متر، وعمق 6 أمتار، وقناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة.

وأشار إلى إقامة هذه المشروعات تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، مؤكدًا أنه كلف رؤساء القرى وإدارة الأزمات بديوان عام الوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لنقاط ممرات المياه، ورفع أي عوائق أمام المياه.