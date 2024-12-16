قصة طفلة خرجت حية من سيارة دهسها القطار بالغربية.. الأسرة نسيتها داخلها- صور

محافظات - مصراوي:

في حادث هزّ قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، نجت طفلة صغيرة بأعجوبة من الموت المحقق بعد أن اصطدم قطار بسيارة عائلتها المتعطلة على شريط السكة الحديد.

بدأت الواقعة مساء أمس الأحد، عندما كانت أسرة مكونة من أربعة أفراد تستقل سيارتهم في طريقهم إلى منزلهم، وعند عبورهم شريط السكة الحديد، تعطلت السيارة فجأة.

وفي لحظات عصيبة، اقترب قطار بسرعة هائلة، مما دفع الأب والأم إلى اتخاذ قرار صعب بترك السيارة والنزول منها وإنقاذ أنفسهم، تاركين ابنتهما الصغيرة داخل السيارة، ولكن، شاء القدر أن يحمي الطفلة الصغيرة، حيث سقطت في مكان آمن داخل السيارة، وحماها هيكل السيارة من قوة الصدمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي بوقع حادث على كوبري سندبسط، فانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أنه حال مرور سيارة ملاكي علي شريط السكة الحديد، حدث عطل مفاجئ بها، مما أسفر عن اصطدام القطار بها.

وعندما وصلت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث، كانت المفاجأة الكبرى بانتظارهم، فبين حطام السيارة المتهشمة، عثروا على الطفلة الصغيرة سالمة وبصحة جيدة، وكأنها لم تشهد أي شيء.

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