بدء تطوير وتشجير الجزيرة الوسطى في شارع سلمي سليم بالأقصر (صور)

في 10 سنوات.. الأورمان تساهم في زواج 1082 عروسًا يتيمة بأسوان

الأقصر - محمد محروس:

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير وتشجير وزراعة الجزيرة الوسطى بشارع سلمي سليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

يأتي هذا التطوير في إطار تحسين كفاءة الشارع، الذي يعد من أهم شوارع المدينة ويعتبر مدخلًا مميزًا لمعبد الكرنك، حيث يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ التشجير على طول 1 كم من الشارع، وتتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين والشركة المنفذة لأعمال التشجير بالمحافظة. وأضاف أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع إعادة تركيب الإنترلوك وترميم البلدورات باستخدام المونة الأسمنتية.

شارك في أعمال التشجير كل من: حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، والدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وأحمد عوض الله رئيس حي شمال، والمهندس عمرو عز الرجال مسؤول التشجير بالمحافظة، بالإضافة إلى عمال الحي والمعدات.