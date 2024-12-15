محافظ أسوان يستجيب لمصراوي ويأمر بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بقرية هيكل

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أسوان – إيهاب عمران:

استجاب اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، لما نشره موقع "مصراوى" حول شكوى أهالى قرية هيكل الجديدة التابعة للوحدة المحلية لقرية القنان بمركز إدفو من عدم وجود أى مدرسة في قريتهم سواء فى المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية.

أمر محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل بسرعة التدخل والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتلبية مطالب أهالى القرية لتخفيف المعاناة عنهم وعن أبنائهم فى إلحاقهم للمدارس المجاورة بالقرى الأخرى.

وقال محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لهم

وكشف رئيس مدينة إدفو، عن التنسيق مع مدير إدارة ادفو التعليمية لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى تتكون من 2 قاعة أطفال و 6 فصول إبتدائى، و 3 فصول إعدادى لتستوعب 116 طالبا وطالبة، فضلاً عن مكاتب إدارية وحجرات أنشطة ودورات مياه.

وأشار إلى وجود قطعة أرض مقترحة لإقامة المدرسة بقرية هيكل الجديدة بمساحة 4041 م2 ، وجارٍ إنهاء إجراءات التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجهات المانحة لتحمل تكلفة الإنشاء، وقيام الوحدة المحلية بإنهاء إجراءات التخصيص لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل.

وكان "مصراوى" التقت أهالى قرية هيكل الجديدة، ونشرت تقريرًا صحفيًا رصد معاناة أطفالهم لعدم وجود مدرسة بالقرية.

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