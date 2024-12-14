بقرار من الأوقاف.. غلق مسجد في بني سويف بعد تعرضه لحريق

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، غلق مسجد الرحمن بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر، الذي نشب به حريق أمس الجمعة، لحين إجراء مراجعة شاملة للتوصيلات الكهربائية، وصيانة الأجزاء المتأثرة بالحريق.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن خسائر الحريق اقتصرت على تلف جزء من مكتبة المسجد وبعض المفروشات، نتيجة ماس كهربائي في وصلات المسجد، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة في أقرب وقت، مع إعادة طلاء الأجزاء المتضررة، لضمان إعادة افتتاح المسجد أمام المصلين في أسرع وقت، موجها بضرورة تكثيف الجهود لمراجعة كافة دور العبادة بالمحافظة، للتأكد من سلامة شبكات الكهرباء، ووسائل الأمان بها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.