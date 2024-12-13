رغم فقدان البصر قلبها يرى النور.. حكاية "حنان قرني" مع حفظ القرآن الكريم -صور

بني سويف- حمدي سليمان:

لم تقف إعاقتها البصرية عائقا أمام أحلامها، ولم تكترث لنظرات الشفقة وكلمات المواساة من قبل المحيطين، وبإرادة قوية يملؤها الأمل استطاعت "حنان قرني عويس" ابنة قرية باها التابعة لمركز بني سويف، حفظ القرآن الكريم، والحصول على أعلى الجوائز التي كان آخرها المركز الثالث في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم.

وُلدت حنان فاقدة لنعمة البصر، إلا أن ذلك لم يحرمها من أن تحلم وتطمح مثل أقرانها التي لم تراهم منذ أن قدمت إلى الدنيا، فبدأت بحفظ القرآن الكريم، حتى أتمته في الثامنة عشر من عمرها، وكرست جزءًا كبيرا من وقتها للحفظ، وتقليد مشاهير القراء، حتى أتمته على يد شقيق والدها، وبعض مشايخ القرية.

وفي حديثها لـ"مصراوي"، عبرت عن سعادتها البالغة بفوزها في المسابقة وتكريمها من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مضيفة: "امتحان المسابقة لم يكن سهلًا، بل كان يتضمن أسئلة شفوية وتحريرية شملت الآيات المتشابهة، وغيرها، ولكن بفضل الله استطعت الإجابة عليها واجتياز المسابقة".

وفي نهاية حديثها تمنت "حنان" أن يشفع الله فيها القرآن، وفي أسرتها التى تدين لها بالفضل لمساعدتها في حفظها القرآن وتحقيق جوائز متعددة في مختلف المسابقات التي خاضتها، مشيرة إلى إنها ستقوم بتحفيظ الشباب والفتيات من أبناء قريتها.