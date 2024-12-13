سيدة تنهي حياتها بـ"الحبة القاتلة" في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أنهت سيدة حياتها بعد أن تناولت قرص غلة سام، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل منزلها بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوجود بلاغ من الأهالي بقيام ربة منزل بإنهاء حياتها داخل منزلها بمركز أبو قرقاص.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية وتبين قيام "أ ع" 27 سنة، ربة منزل، بالتخلص من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السام، بسبب خلافات أسرية عديدة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.